Сахалинскую рукоделицу обманули интернет-мошенники

Областная полиция продолжает регистрировать факты обмана сахалинцев интернет-мошенниками. Вчера в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 54-летней местной жительницы, у которой путем обмана с банковской карты были похищены денежные средства, сообщили ТИА «Острова» в УМВД региона.

Женщина сообщила, что занимается изготовлением и продажей кукол ручной работы. На мобильный телефон ей позвонил неизвестный, которого заинтересовал данный товар. В ходе непродолжительного диалога мужчина убедил потерпевшую, что прямо сейчас готов приобрести ее изделие и даже сразу произведет оплату, но для этого ему потребуется номер банковской карты и трехзначный код на ее обороте. Поверив аферисту на слово, заявительница сообщила злоумышленнику свои личные данные.

Через несколько минут с ее счета были списаны 9 тысяч рублей. Поняв, что она попалась на уловку афериста, женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы.