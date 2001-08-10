Оперативники Холмска задержали граждан, подозреваемых в незаконном хранении наркотиков

5 февраля сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Холмскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое местных жителей, подозреваемых в незаконной перевозке и хранении наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Ранее полицейским поступила оперативная информация о том, что вышеуказанные граждане 1999 года рождения имеют при себе запрещенные к обороту вещества.

В ходе досмотра подозреваемых у каждого из них было обнаружено по свертку с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Проведённая экспертиза установила, что изъятые у молодых людей вещества являются наркотическим средством синтетического происхождения, общей массой более 7,5 грамм.

По словам злоумышленников запрещенные к обороту вещества они приобрели у неизвестного лица через тайник «закладку» для личного употребления.

По данному факту в отношении каждого злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенные в крупном размере. В отношении граждан, давших признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.