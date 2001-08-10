В Южно-Сахалинске сотрудниками УКОН ликвидирован наркопритон

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области ликвидирован наркопритон. Задержан его непосредственный организатор – 46-летний, ранее судимый за аналогичное преступление житель областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Установлено, что вышеуказанный гражданин регулярно предоставлял свою жилплощадь для изготовления и употребления наркозависимыми лицами запрещенных к обороту веществ.

На момент проведения операции в квартире помимо хозяина находились еще несколько человек. В комнатах были обнаружены шприцы, ампулы, ватные тампоны, пропитанные остатками наркосодержащих средств, а также «инструментарий» для приготовления наркотиков кустарным способом.

Проведенное в дальнейшем освидетельствование показало, что вышеуказанные граждане употребляли дезоморфин. Данный наркотик разрушает человеческий организм за очень короткий промежуток времени.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 - организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции статьи предусматривают наказание в виде 4 лет лишения свободы.