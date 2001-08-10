Полиция Южно-Сахалинска раскрыла хищение денег с банковского счета

Ранее в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 45-летнего жителя областного центра. После ухода из его квартиры гостей у него с банковского счета пропали более 30 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе разбирательства и опроса соседей потерпевшего, сотрудники полиции установили личность гражданина причастного к противоправному деянию. Им оказался 24-летний местный житель. Вскоре он был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Как пояснил злоумышленник, они вместе с хозяином квартиры распивали спиртные напитки. В какой-то момент мужчина перебрал с алкоголем и уснул. Подозреваемый осмотрев его квартиру, обратил внимание на мобильный телефон. Осмотрев гаджет, он увидел в нем установленную функцию «мобильный банк». С ее помощью он перевел на свой счет 31 тысячу рублей и поспешил покинуть жилище заявителя. Добравшись до ближайшего банкомата, мужчина снял вышеуказанную сумму и потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.