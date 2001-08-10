В Южно-Курильске задержали пьяного водителя

Сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу был остановлен легковой автомобиль японского производства по улице Советской. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

За рулем иномарки находился 41-летний мужчина, у которого были явные признаки опьянения. От него исходил стойкий запах алкоголя, тогда стражи порядка незамедлительно отстранили его от управления автомобилем.

Дальнейшая проверка по базе данных показала, что ранее данный гражданин был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, но вновь сел за руль нетрезвым.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, предусматривает лишение свободы сроком до двух лет. Автомобиль изъят и помещен на территорию полиции райцентра. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.