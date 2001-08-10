В Долинске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже автомобиля

Вчера в отдел МВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявления от 58-летней местного жителя, у которого похитили японскую иномарку. Потерпевший также пояснил, что ранее угодил в кювет, в котором машина оставалась некоторое время. Когда же он вернулся чтобы эвакуировать автомобиль, его там уже не было. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В течение суток сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель райцентра. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, несколько дней назад подозреваемый обратил внимание, что вышеуказанное транспортное средство находится в кювете, и никто из граждан не обращает на него внимание. Думая, что автомобиль бесхозный, подозреваемый вытащил его из ямы и перевез к себе во двор. Починив транспортное средство, злоумышленник некоторое время использовал машину как свою, а после продал третьим лицам. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды. В настоящий момент машина изъята и передана законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерб гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.