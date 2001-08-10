Пьяный южносахалинец пытался зарезать знакомого

Южно-Сахалинским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя г. Южно-Сахалинска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Суд установил, что 13 марта 2018 года в районе 22 часов вечера осужденный, в ходе распития спиртных напитков, во время ссоры со своим знакомым нанес ножом один удар в область грудной клети потерпевшего, причинив ему тяжкие телесные повреждения.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину не признал.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, с учетом наличия опасного рецидива преступлений, приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в Сахалинской областной прокуратуре.