Сахалинка потратила все деньги с карты пенсионерки

Ранее в отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 62-летней жительницы райцентра, о том, что с ее банковского счета пропали сбережения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Прибывшим на место оперативникам потерпевшая указала на предполагаемую злоумышленницу - свою 43-летнюю соседку.

Было установлено, что заявительница и подозреваемая отдыхали вместе и распивали спиртные напитки. В какой-то момент потерпевшей стало плохо, и она вызвала скорую помощь. Также пенсионерка попросила соседку сходить в аптеку и отдала ей свою банковскую карту.

Злоумышленница совершила необходимые покупки, а затем, зная, что на карте имеется функция бесконтактной оплаты, потратила оставшиеся сбережения на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. В отношении подозреваемой, давшей признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.