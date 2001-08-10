Сахалинка потратила все деньги с карты пенсионерки
Ранее в отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 62-летней жительницы райцентра, о том, что с ее банковского счета пропали сбережения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Прибывшим на место оперативникам потерпевшая указала на предполагаемую злоумышленницу - свою 43-летнюю соседку.
Было установлено, что заявительница и подозреваемая отдыхали вместе и распивали спиртные напитки. В какой-то момент потерпевшей стало плохо, и она вызвала скорую помощь. Также пенсионерка попросила соседку сходить в аптеку и отдала ей свою банковскую карту.
Злоумышленница совершила необходимые покупки, а затем, зная, что на карте имеется функция бесконтактной оплаты, потратила оставшиеся сбережения на собственные нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. В отношении подозреваемой, давшей признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:50 Сегодня Сахалинцы получили новые квитанции за вывоз твердых коммунальных отходов
10:38 Сегодня Движение по нескольким улицам Южно-Сахалинска ограничат во время «Детей Азии»
10:38 Сегодня Открытое первенство Холмского района по каратэ прошло на Сахалине
09:05 Сегодня Жителям Анивского района вручат 100 дополнительных сертификатов на жилье
14:14 31 Января Валерий Лимаренко сообщил Владимиру Путину о готовности Сахалина к международным играм «Дети Азии»
- 18:01 1 Февраля За нетрезвую езду житель Южно-Сахалинска стал фигурантом уголовного дела
13:44 31 Января В Южно-Сахалинске семь школ уже завершили набор в первые классы
11:51 31 Января Крупнейшая строительная компания Китая заинтересована в сотрудничестве с Южно-Сахалинском
16:35 11 Января Валерий Лимаренко: подготовка к играм «Дети Азии» идет по графику
16:53 14 Января Валерий Лимаренко распорядился закупить дополнительную снегоуборочную технику
16:01 15 Января Пятнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона
15:15 25 Января Правительство Сахалинской области совместно с ПАО «Газпром» наращивают темпы газификации региона
Выбор редакции
- 18:36 Сегодня Молодые семьи Южно-Курильска продолжают получать жилищные сертификаты
- 15:50 Сегодня Юрий Трутнев: До 2021 года Дальний Восток получит на развитие социальной инфраструктуры 65,2 млд рублей
- 15:45 Сегодня Сахалинская область должна войти в топ-30 регионов страны по инвестиционной привлекательности – Валерий Лимаренко
- 15:34 Сегодня Жители Ключей задали свои вопросы представителям городской администрации
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?