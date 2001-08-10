Холмчанин запомнил пин-код чужой карты и снял деньги
Сотрудниками полиции ОМВД России по Холмскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 59-летний местный житель, подозреваемый в хищении с банковской карты 16 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Установлено, что потерпевшая работает вахтовым методом. Во время отъезда она подошла к своему знакомому и попросила присмотреть за ее квартирой, на что последний согласился. Через несколько дней мужчина решил осмотреть жилище своей соседки. Зайдя внутрь, он увидел лежащую на тумбочке банковскую карту. Злоумышленник взял карту себе и обналичил с нее деньги в ближайшем банкомате. Пин-код мужчина запомнил, так как ранее ходил за покупками вместе с потерпевшей.
Похищенные денежные средства, гражданин потратил на личные нужды, а чтобы скрыть следы противоправного деяния, положил кредитку обратно.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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