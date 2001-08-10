Пожарные локализовали возгорание в Корсакове

8 февраля в 10.02 (сах) диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании квартиры на 3 этаже жилого дома на ул. Портовая. Об этом ТИА «Острова» сообщили в МЧС.

Первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось сильное задымление в одном из подъездов. Самостоятельно эвакуировались около 50 находившихся в доме людей. Пожарными были спасены более 20 человек, из них 4 детей, в ходе работы были использованы спасательные устройства. Площадь пожара составила 20 кв. метров.

На данный момент пожар локализован, открытое горение ликвидировано. В тушении задействовано 9 человек и 3 единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.