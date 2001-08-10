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17:52, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Луговом на время устранения повреждения на теплотрассе отключили отопление
Повреждение на теплотрассе в Луговом выявлено сегодня. С 16.00 произведено отключение отопления в жилых домах планировочного района, сообщили ТИА "Острова" в Сахалинской коммунальной компании.
Аварийно-восстановительные бригады СКК уже приступили к работе. Для оперативной ликвидации выявленного повреждения задействованы десятки человек и единиц техники. Завершить работы и возобновить подачу теплоносителя в дома планируется к 20.00.
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