В Луговом на время устранения повреждения на теплотрассе отключили отопление

Повреждение на теплотрассе в Луговом выявлено сегодня. С 16.00 произведено отключение отопления в жилых домах планировочного района, сообщили ТИА "Острова" в Сахалинской коммунальной компании.

Аварийно-восстановительные бригады СКК уже приступили к работе. Для оперативной ликвидации выявленного повреждения задействованы десятки человек и единиц техники. Завершить работы и возобновить подачу теплоносителя в дома планируется к 20.00.