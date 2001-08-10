Тихоокеанское
информационное агентство
9 Февраля 2019
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17:52, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Луговом на время устранения повреждения на теплотрассе отключили отопление

Повреждение на теплотрассе в Луговом выявлено сегодня. С 16.00 произведено отключение отопления в жилых домах планировочного района, сообщили ТИА "Острова" в Сахалинской коммунальной компании.

Аварийно-восстановительные бригады СКК уже приступили к работе. Для оперативной ликвидации выявленного повреждения задействованы десятки человек и единиц техники. Завершить работы и возобновить подачу теплоносителя в дома планируется к 20.00.

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