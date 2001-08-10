Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс

Сегодня в 11.09 (сах) из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Экипажу предстояло транспортировать из пгт Тымовское в Южно-Сахалинск пациента 1965 года рождения для оказания экстренной медицинской помощи, сообщили ТИА «Острова» в МЧС.

В 14.00 (сах) вертолет поднялся в воздух с пациентом на борту и направился из пгт Тымовское в областной центр, где в 16.17 (сах) совершил посадку. Пациент был передан врачам «скорой помощи» для транспортировки в Сахалинскую областную клиническую больницу. В полете его сопровождали врачи-реаниматологи из Южно-Сахалинска.