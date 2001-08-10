Тихоокеанское
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15 Февраля 2019
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17:49, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка

ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка

13 февраля 2019 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области спасли терпящего бедствие подростка.  Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении.

Инцидент произошел в акватории залива Терпения. Несовершеннолетний гражданин, несмотря на закрытую навигацию, с риском для жизни вышел в море на резиновой лодке. На незначительном удалении от берега из-за сложной ледовой обстановки основание лодки было повреждено и плавсредство начало тонуть.  

После визуального обнаружения, к месту происшествия выдвинулся пограничный наряд отделения в Поронайске. Оперативные и своевременные действия наряда позволили доставить мальчика на берег. Для оказания экстренной и медицинской помощи сотрудниками пограничного управления были вызваны специальные службы спасения.

Подросток в настоящее время госпитализирован, угрозы для жизни и здоровья нет.

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