ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка

13 февраля 2019 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области спасли терпящего бедствие подростка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении.

Инцидент произошел в акватории залива Терпения. Несовершеннолетний гражданин, несмотря на закрытую навигацию, с риском для жизни вышел в море на резиновой лодке. На незначительном удалении от берега из-за сложной ледовой обстановки основание лодки было повреждено и плавсредство начало тонуть.

После визуального обнаружения, к месту происшествия выдвинулся пограничный наряд отделения в Поронайске. Оперативные и своевременные действия наряда позволили доставить мальчика на берег. Для оказания экстренной и медицинской помощи сотрудниками пограничного управления были вызваны специальные службы спасения.

Подросток в настоящее время госпитализирован, угрозы для жизни и здоровья нет.