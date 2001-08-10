Тихоокеанское
информационное агентство
16 Февраля 2019
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17:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В областном центре потушили заброшенную дачу

16 февраля в 16.50 (сах) диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании заброшенной двухэтажной дачи на восточной окраине г. Южно-Сахалинска. Первый пожарный расчет прибыл через 16 минут. К моменту прибытия пожарного подразделения наблюдалось горение строения открытым пламенем на площади 15 кв.метров. 

Возгорание было локализовано в 17.16 (сах). В тушении  задействовано 16 человек и 4 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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