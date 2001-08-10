В аварии в селе Прибой пострадал ребенок

15 февраля 2019 года в 13 часов 15 минут 43-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Корона», двигался в северном направлении по улице Набережной в селе Прибой Холмского района. В районе дома № 38 он совершил наезд на пешеходов, которые, по предварительным данным, переходили проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

Как сообщили ТИА «Острова» в ГИБДД региона, в результате ДТП 42-летний мужчина и его 4-летний ребенок получили телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.