Тихоокеанское
информационное агентство
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12:10, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В аварии в селе Прибой пострадал ребенок

15 февраля 2019 года в 13 часов 15 минут 43-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Корона», двигался в северном направлении по улице Набережной в селе Прибой Холмского района. В районе дома № 38 он совершил наезд на пешеходов, которые, по предварительным данным, переходили проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

Как сообщили ТИА «Острова» в ГИБДД региона, в результате ДТП 42-летний мужчина и его 4-летний ребенок получили телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.

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