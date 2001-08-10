Оперативники Невельска по горячим следам задержали подозреваемого в краже ценного имущества
16 февраля в ОМВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от 53-летнего жителя райцентра, у которого с квартиры похитили надувной матрас и электроплиту. Ущерб мужчина оценил в 26 тысяч рублей, сообщили ТИА "Острова" в УМВД по Сахалинской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель.
Установлено, что злоумышленник является соседом заявителя. Мужчина обратил внимание, что квартира потерпевшего долгое время пустует и решил проникнуть в его жилище.
При помощи отвертки он взломал замок входной двери и проник в квартиру. Осмотрев комнаты, подозреваемый похитил вышеуказанное имущество и перенес его себе домой для дальнейшей перепродажи. Воплотить план злоумышленник не успел, так как был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов. Похищенное изъято и будет передано законному владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого давшего признательные показания избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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