Пожарные ликвидируют возгорание в Ногликах

18 февраля в 15.00 (сах) диспетчеру Ногликского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на ул. Советская. Пожарный расчет прибыл через 5 минут. К моменту прибытия пожарного подразделения наблюдалось горение заброшенного строения (один из корпусов бывшей школы №2) на общей площади 100 кв. метров, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

В тушении задействовано 5 человек и одна единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.