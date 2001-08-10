Тихоокеанское
информационное агентство
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16:46, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные ликвидируют возгорание в Ногликах

18 февраля в 15.00 (сах) диспетчеру Ногликского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на ул. Советская. Пожарный расчет прибыл через 5 минут. К моменту прибытия пожарного подразделения наблюдалось горение заброшенного строения (один из корпусов бывшей школы №2) на общей площади 100 кв. метров, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

В тушении задействовано 5 человек и одна единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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