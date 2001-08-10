Тихоокеанское
информационное агентство
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09:43, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Охе водитель наехал на пешехода

18 февраля 2019 года в 19 часов 30 минут, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался в северном направлении по улице Дзержинского в городе Оха. В районе дома № 29/3, совершил наезд на 18-летнего пешехода, который, по предварительным данным, пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении ГАИ.

По данному факту проводится проверка.

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