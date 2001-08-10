Тихоокеанское
информационное агентство
19 Февраля 2019
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13:00, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Газоснабжение на сетях в районе Октябрьский Южно-Сахалинска восстановлено

Специалисты Производственно-эксплуатационного управления в Сахалинской области АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» завершили аварийно-восстановительные работы и полностью возобновили газоснабжение 3 из 13 домов микрорайона, которым подача «голубого топлива» была ранее утром прекращена сработавшей автоматикой.

По предварительным данным, срабатывание предохранительно-запорного клапана связано с выходом из строя одного из функциональных блоков пункта редуцирования газа. В настоящее время неполадка устранена, а представители эксплуатирующих организаций проводят поквартирные обходы оставшихся многоквартирных домов по ул. Южной для повторного пуска газа своим абонентам, сообщили ТИА "Острова" в компании.

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