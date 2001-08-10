Инспекторы ДПС областного центра обнаружили у местного жителя синтетический наркотик
Вчера вечером в ходе несения службы инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по городу Южно-Сахалинску в районе улицы Сахалинской обратили внимание на гражданина, который при виде стражей порядка попытался скрыться. Остановив мужчину, полицейские задали ему несколько вопросов, на которые 32-летний житель областного центра отвечал невнятно, а в какой-то момент вновь попытался убежать от сотрудников полиции. Тогда было принято решение произвести осмотр гражданина, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
В наружном кармане куртки задержанного был обнаружен полимерный пакетик с веществом, имеющим специфический запах.
Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа. Изъятое вещество было направлено на экспертизу, которая установила, что в пакетике находилось наркотическое средство синтетического происхождения массой более 2,5 грамм.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенные в крупном размере. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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