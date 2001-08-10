Житель Южно-Сахалинска, поверив мошеннице, лишился своих сбережений

Вчера днем в дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от местного жителя 1964 года рождения. Неизвестное лицо путем обмана похитило с его банковской карты более 12 тысяч рублей.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, при беседе с оперативниками мужчина уточнил, что на его номер позвонила незнакомая девушка и представилась сотрудником службы безопасности банка, в котором потерпевший держит свои сбережения. Злоумышленница заявила, что его кредитную карту в данный момент кто-то пытается взломать. Чтобы спасти свои денежные накопления, нужно немедленно продиктовать номер карты и трехзначный код на ее обороте. Растерявшись потерпевший поверил мошеннице и продиктовал нужную ей информацию, после чего лишился вышеуказанной суммы.