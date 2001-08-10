Полицейские задержали нетрезвого водителя, лишенного прав

Инспекторами специализированного батальона ДПС УГИБДД УМВД России по Сахалинской области в районе проспекта Мира областного центра был остановлен легковой автомобиль. Как выяснилось, за рулем находился 31-летний житель села Ясноморское, сообщили ТИА «Острова» в УМВД РФ.

У гражданина имелись явные признаки алкогольного опьянения, ввиду чего он был немедленно отстранен от права управления транспортным средством. Дальнейшее освидетельствование подтвердило, что перед тем как за руль гражданин употреблял спиртное.

При проверке по базам полицейские установили, что данный гражданин управлял автомобилем, будучи уже ранее лишенным водительских прав за аналогичное правонарушение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – лишение свободы сроком до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.