Сотрудники полиции Поронайска задержали подозреваемого в краже

В дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу обратилась за помощью пенсионерка, проживающая в селе Гастелло. Женщина пояснила, что кто-то проник в подвальное помещение многоквартирного дома и похитил продукты питания, которые она хранила на зимний период. Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей, уточнили ТИА «Острова» в островной полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался 38-летний, ранее неоднократно судимый местный житель. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Злоумышленник пояснил, что проходя мимо дома потерпевшей, он обратил внимание на открытую дверь подвального помещения. Спустившись вниз, мужчина увидел деревянную пристройку, закрытую на навесной замок. При помощи подручных средств он сорвал его и похитил вышеуказанное имущество.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража, то есть тайное хищение чужого имущества. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.