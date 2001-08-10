На Сахалине водитель насмерть сбил другого водителя
19 февраля 2019 года в 21 часов 20 минут, 32-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Пассо», двигался в южном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск-Оха».
Как сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД МВД России, на 607 километре, не справившись с управлением, он совершил наезд на 26-летнего водителя автомобиля «Камаз», который, по предварительным данным, на не освещенном участке дороги вышел из своего автомобиля на проезжую часть вне населенного пункта. При этом световозвращающие элементы на одежде и предусмотренный ПДД световозвращающий жилет на нем отсутствовали.
В результате ДТП пешеход скончался в медицинском учреждении.
По данному факту проводится проверка.
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