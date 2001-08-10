Тихоокеанское
информационное агентство
20 Февраля 2019
Сегодня 16:52
66,20|74,82|66,19
На Сахалине водитель насмерть сбил другого водителя
13:10, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водитель насмерть сбил другого водителя

19 февраля 2019 года в 21 часов 20 минут, 32-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Пассо», двигался в южном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск-Оха».

Как сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД МВД России, на 607 километре, не справившись с управлением, он совершил наезд на 26-летнего водителя автомобиля «Камаз», который, по предварительным данным, на не освещенном участке дороги вышел из своего автомобиля на проезжую часть вне населенного пункта. При этом световозвращающие элементы на одежде и предусмотренный ПДД световозвращающий жилет на нем отсутствовали.

В результате ДТП пешеход скончался в медицинском учреждении.

По данному факту проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?