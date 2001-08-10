Полиция областного центра раскрыла кражу планшета

16 февраля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 29-летнего сотрудника одного из цифровых магазинов. Он сообщил, что с прилавка кто-то похитил планшет стоимостью более 20 тысяч рублей, сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность гражданина, причастного к противоправному деянию. Им оказался 31-летний местный житель.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник целенаправленно пришел в торговую точку. Выбрав технику, которая, показалась ему дорогостоящей, он дождался, когда продавцы отвлекутся на других клиентов, и похитил ее.

Краденое имущество злоумышленник перепродал третьим лицам, а деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.