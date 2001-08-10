Житель Долинска до полусмерти избил собутыльницу

20 февраля в ОМВД России по городскому округу «Долинский» от фельдшера скорой помощи поступило сообщение о том, что ими оказана помощь 44-летней местной жительнице. У нее диагностированы множественные ушибы различных частей тела и субдуральные гематомы, классифицирующая как тяжкий вред здоровью, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего, сотрудники полиции установили личность причастного к данному деянию гражданина – им оказался ранее судимый 39-летний местный житель, сожительствовавший с потерпевшей.

Установлено, что в течение нескольких дней мужчина и женщина распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, переросшая в драку. Не рассчитав сил и изрядно перебрав с алкоголем, он умышленно нанес своей сожительнице множественные удары в область головы и тела.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.