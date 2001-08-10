Сахалинские полицейские обнаружили в куртке гражданина наркотическое средство

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 29-летний, ранее неоднократно судимый житель областного центра, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств.

Ранее полицейские получили информацию, что вышеуказанный гражданин хранит при себе запрещенные к обороту средства.

При личном осмотре гражданина в кармане куртки были обнаружены два свертка с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Изъятое было отправлено на экспертизу, которая установила что это наркотическое средство – гашиш массой более 2 грамм.

По словам злоумышленника, наркотик он приобрел у неизвестного лица через интернет для личного употребления.

В настоящий момент в отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела.