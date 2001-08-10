В партии варено-мороженой креветки из Сахалинской области выявлены бактерии кишечной палочки

При проведении исследований пищевой продукции специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» управления Россельхознадзора выявили бактерии группы кишечной палочки в крупной партии варено-мороженой креветки из Сахалинской области. Это является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», сообщили ТИА "Острова" в ведомстве.

Пробы для проведения исследования отобраны государственным инспектором управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на оптово-розничной базе во Владивостоке.

В результате лабораторных испытаний в пробе, отобранной от партии варено-мороженой креветки общим весом 20 тонн производителя из Сахалинской области,выявлены бактерии группы кишечной палочки.

Превышение нормативного показателя может свидетельствовать о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции.

После разморозки такой продукции бактерии кишечной палочки начинают активно развиваться, что может привести к пищевому отравлению.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано», а также доведена до производителя. Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Кроме того, информация доведена производителю и по месту отбора проб для предотвращения реализации небезопасной продукции.