В партии варено-мороженой креветки из Сахалинской области выявлены бактерии кишечной палочки
При проведении исследований пищевой продукции специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» управления Россельхознадзора выявили бактерии группы кишечной палочки в крупной партии варено-мороженой креветки из Сахалинской области. Это является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», сообщили ТИА "Острова" в ведомстве.
Пробы для проведения исследования отобраны государственным инспектором управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на оптово-розничной базе во Владивостоке.
В результате лабораторных испытаний в пробе, отобранной от партии варено-мороженой креветки общим весом 20 тонн производителя из Сахалинской области,выявлены бактерии группы кишечной палочки.
Превышение нормативного показателя может свидетельствовать о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции.
После разморозки такой продукции бактерии кишечной палочки начинают активно развиваться, что может привести к пищевому отравлению.
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано», а также доведена до производителя. Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.
Кроме того, информация доведена производителю и по месту отбора проб для предотвращения реализации небезопасной продукции.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 17:25 21 Февраля В Южно-Сахалинске станет больше школьников, обучающихся в первую смену
- 18:08 21 Февраля Южносахалинцам рекомендуют не заниматься самолечением при первых признаках простуды и гриппа
17:55 21 Февраля В Южно-Сахалинске юные биатлонисты вступили в борьбу за Кубок Анны Богалий
14:24 22 Февраля В Южно-Сахалинске сотрудники угрозыска задержали подозреваемого в серии квартирных краж
14:14 31 Января Валерий Лимаренко сообщил Владимиру Путину о готовности Сахалина к международным играм «Дети Азии»
11:51 31 Января Крупнейшая строительная компания Китая заинтересована в сотрудничестве с Южно-Сахалинском
09:09 1 Февраля Жители Сахалинской области в феврале получат первые квитанции за вывоз и утилизацию мусора
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
Выбор редакции
- 16:27 Сегодня Сахалинская транспортная прокуратура напомнила порядок использования квадрокоптеров
- 10:46 Сегодня В 2018 году в Сахалинскую область на постоянное жительство прибыло 13 тысяч человек
- 09:14 Сегодня Сахалинские энергетики обновили списки предприятий-должников
- 08:46 Сегодня День защитника Отечества отметили на Южных Курилах
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?