На Сахалине сотрудниками полиции задержана группа лиц, подозреваемых в серии квартирных краж

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области задержана группа лиц, подозреваемых в совершении квартирных краж. Злоумышленникам инкриминируется целый ряд хищений, совершенных на территории областного центра, а также Корсаковского и Анивского районов, сообщили ТИА «Острова» в полиции.

Установлено, что трое подозреваемых высматривали частные дома, в которых, по их мнению, могли находиться крупные суммы или драгоценности. В дальнейшем они обстоятельно подходили к совершению кражи. Следили, в какой период времени отсутствуют хозяева, проверяли наличие камер, сигнализации и пути отхода, на случай внезапного возвращения домовладельцев. Чтобы не оставлять следов и не быть опознанными, злоумышленники орудовали в масках и перчатках. Один из участников группы следил в машине за обстановкой, а двое проникали в дом через взломанное окно и похищали только деньги и золотые изделия.

Несмотря на предпринимаемые злоумышленниками меры конспирации, оперативники уголовного розыска отследили их «почерк» и установили, что к кражам, совершенным в разное время и в разных районах, причастны одни и те же лица. Учитывая также информацию о том, что данные граждане могут оказать активное сопротивление, было принято решение провести операцию по их задержанию за пределами населенных пунктов. В результате, все трое злоумышленников были задержаны в пригороде Корсакова.

Подозреваемые действительно попытались скрыться от правоохранителей на машине и затеряться в лесном массиве. При этом сидевший за рулем злоумышленник, двигаясь на большой скорости, выехал на полосу встречного движения, чем создавал серьезную угрозу безопасности других участников дорожного движения. Водитель не сбавлял скорость, даже когда был предупрежден о применении табельного оружия, и когда были произведены прицельные выстрелы по колесам.

Уйти злоумышленникам не удалось, в результате совместных действий сотрудников полиции и бойцов СОБР регионального отделения Росгвардии автомобиль был блокирован в пригороде Корсакова, а подозреваемые задержаны.

В машине стражи порядка обнаружили похищенные деньги и золотые изделия, а также орудия взлома, одежду, в которой подозреваемые совершали кражи и другие предметы, указывающие на причастность задержанных к противоправным деяниям.

Известно, что двое из указанных граждан уже привлекались к уголовной ответственности за совершение краж. В настоящий момент они задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации – основания задержания подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. В настоящий момент сотрудниками правоохранительных органов проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Санкции статьи, инкриминируемой подозреваемым, предусматривают до шести лет лишения свободы.