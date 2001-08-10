Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2019
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В Южно-Сахалинске насмерть сбили 91-летнюю бабушку
15:13, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске насмерть сбили 91-летнюю бабушку

Сегодня, 26 февраля 2019 года, в 10 часов 00 минут 48-летний водитель, управляя автокраном, двигался в западном направлении по улице Сахалинской в областном центре. В районе дома № 19 на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 91-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в региональной ГИБДД.

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