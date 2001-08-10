Инспекторы ДПС обнаружили у жителя областного центра наркотическое вещество

В ночь на 28 февраля в ходе дежурства инспекторами специализированного батальона ДПС УГИБДД УМВД России по Сахалинской области в районе улицы Репина города Южно-Сахалинска был остановлен автомобиль японского производства. Как выяснилось, за рулем иномарки находился 40-летний житель, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

При проверке документов полицейские обратили внимание, что гражданин заметно нервничает и сбивчиво отвечает на вопросы. Было принято решение провести осмотр транспортного средства и водителя.

В результате, в бардачке между сиденьями была обнаружена пачка из-под сигарет, в которой находилось смесь табака с порошкообразным веществом. При дальнейшем осмотре салона в водительской двери также был обнаружен газетный сверток, внутри которого хранилась еще одна смесь табака с кристаллообразным веществом. При личном осмотре мужчины в левом кармане куртки найден полимерный пакетик с кристаллообразным веществом белого цвета.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа УМВД России по городу Южно-Сахалинску. Обнаруженные вещества изъяты и направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.