В Тымовском грабитель утащил букет цветов из салона

Полицейские Тымовска оперативно задержали подозреваемого в грабеже. Вчера вечером в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу поступило сообщение от 26-летней местной жительницы, работающей флористом в одном из магазинов райцентра. В обеденное время в торговую точку зашел неизвестный, открыто похитил один из дорогостоящих букетов цветов и скрылся на автомобиле, сообщили ТИА "Острова" в полиции.

Спустя несколько часов после происшествия злоумышленник был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы. Инспекторы обратили внимание на иномарку, которая «виляла» по дороге. Совершая на дороге опасные маневры, водитель создавал реальную угрозу безопасности участников дорожного движения. Остановив транспортное средство, полицейские выяснили, что водитель – 19-летний ранее судимый местный житель - находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, а машина проходит по ориентировке о совершении вышеуказанного грабежа.

Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как пояснил злоумышленник, после того, как он употребил спиртное в компании знакомых, ему захотелось приобрести цветы для личных нужд. Подъехав на автомобиле к цветочному магазину, где работает потерпевшая, он попросил один из букетов. Взяв цветы, мужчина выбежал из салона, сел в свою иномарку и скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело поп признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.