В Аниве украли продукты из дачного дома

Вчера в отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 36-летней жительницы райцентра. Женщина сообщила, что кто-то проник в ее дачный дом и похитил продукты питания. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к краже причастен 31-летний местный житель. Гражданина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что в день кражи находился в районе улицы Клубничной, когда обратил внимание на жилище потерпевшей. Осмотрев строение, он убедился, что в нем никого нет. При помощи подручного предмета злоумышленник разбил окно и проник в дом. Похитив в одной из комнат продукты питания, он скрылся.

В настоящее время устанавливается причастность злоумышленника к другим противоправным деяниям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.