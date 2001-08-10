В Аниве украли продукты из дачного дома
Вчера в отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 36-летней жительницы райцентра. Женщина сообщила, что кто-то проник в ее дачный дом и похитил продукты питания. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к краже причастен 31-летний местный житель. Гражданина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что в день кражи находился в районе улицы Клубничной, когда обратил внимание на жилище потерпевшей. Осмотрев строение, он убедился, что в нем никого нет. При помощи подручного предмета злоумышленник разбил окно и проник в дом. Похитив в одной из комнат продукты питания, он скрылся.
В настоящее время устанавливается причастность злоумышленника к другим противоправным деяниям.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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