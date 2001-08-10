В Холмске полицейскими пресечены два факта фиктивной регистрации иностранных граждан
Сотрудниками ОМВД России по Холмскому городскому округу были пресечены два факта фиктивной регистрации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
19 февраля 36-летний житель райцентра прописал в своей квартире двух иностранных граждан, а чуть позже, 27 февраля, зарегистрировал еще трех лиц из ближнего зарубежья, не имея намерения предоставить данное жилое помещение для их пребывания или проживания.
Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации - фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Данное деяние наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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