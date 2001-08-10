Сахалинские полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков в крупном размере

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области во взаимодействии с Холмским линейным отделом полиции на транспорте задержан 32-летний, ранее неоднократно судимый житель Амурской области, подозреваемый в незаконном хранении и перевозке наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Ранее оперативники получили информацию, что вышеуказанный гражданин намеревается прибыть в Сахалинскую область для сбыта запрещенных к обороту веществ заинтересованным лицам.

Как только мужчина прибыл в город Холмск, он был задержан и доставлен в отдел полиции для проведения личного досмотра.

В его рюкзаке была обнаружена банка сгущенного молока. Однако, вскрыв ее, оперативники обнаружили на дне твердое вещество темного цвета со специфическим запахом. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является гашишным маслом массой более 123 грамм, что является крупным размером.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенные в крупном размере. В настоящий момент подозреваемый задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации – основания задержания подозреваемого.