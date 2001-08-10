Сахалинские полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков в крупном размере
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области во взаимодействии с Холмским линейным отделом полиции на транспорте задержан 32-летний, ранее неоднократно судимый житель Амурской области, подозреваемый в незаконном хранении и перевозке наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Ранее оперативники получили информацию, что вышеуказанный гражданин намеревается прибыть в Сахалинскую область для сбыта запрещенных к обороту веществ заинтересованным лицам.
Как только мужчина прибыл в город Холмск, он был задержан и доставлен в отдел полиции для проведения личного досмотра.
В его рюкзаке была обнаружена банка сгущенного молока. Однако, вскрыв ее, оперативники обнаружили на дне твердое вещество темного цвета со специфическим запахом. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является гашишным маслом массой более 123 грамм, что является крупным размером.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенные в крупном размере. В настоящий момент подозреваемый задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации – основания задержания подозреваемого.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
14:11 26 Февраля С сахалинцев взыскивают долги за капитальный ремонт домов
15:53 26 Февраля Жителям Курильских островов официально «открыли» безлимитный Интернет
18:06 26 Февраля На коллегии сахалинской прокуратуры отчитались о взаимодействии с властью
- 16:58 25 Февраля На арендное жилье в Сахалинской области выделили еще больше 14 миллиардов рублей
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
15:50 7 Февраля Юрий Трутнев: До 2021 года Дальний Восток получит на развитие социальной инфраструктуры 65,2 млд рублей
11:34 8 Февраля Строительство новой школы в Шахтерске начнется в этом году
13:27 6 Февраля Валерий Лимаренко предложил новые направления для международного сотрудничества
Выбор редакции
- 17:11 Вчера В историю арт-фестиваля «Заяви о себе» вписаны имена новых победителей
- 16:21 Вчера «Сударыня-Масленица» приглашает сахалинцев в парк
- 16:10 Вчера Магазины бытовой техники Южно-Сахалинска обеспечены необходимым количеством ТВ-приставок
- 15:21 Вчера Сахалинские полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков в крупном размере
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?