Оперативники Южно-Сахалинска задержали подозреваемого в серии грабежей

21 февраля в дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 65-летней женщины. Потерпевшая рассказала стражам порядка, что при выходе из продуктового магазина попросила неизвестного мужчину помочь ей донести сумки. Вместо этого, он вырвал из ее рук кошелек с деньгами и скрылся. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

На следующий день в дежурную часть областного центра поступили два заявления о грабежах, с похожей манерой совершенного противоправного деяния. Граждане сообщили, что неизвестный гражданин подошел к их несовершеннолетним детям и попросил у них телефон, чтобы позвонить. Как только ему давали в руки гаджет, он сразу убегал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний житель областного центра.

Предварительно установлено, что злоумышленник целенаправленно искал граждан, которые не смогут оказать ему физического сопротивления. Денежные средства из кошелька он потратил, похищенные телефоны сдал в ломбард.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж. В настоящий момент правоохранителями устанавливается его причастность к аналогичным противоправным деяниям.

УМВД России по городу Южно-Сахалинску просит граждан, пострадавших от действий указанного гражданина обратиться по телефонам: 789-144; 789-439.

Анонимность гарантируется.