Тихоокеанское
информационное агентство
2 Марта 2019
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При ДТП в Невельском районе пострадал ребенок
14:27, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Долинском районе погиб мужчина

28 февраля в 21:00 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался в южном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск-Оха». На 119 км совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, находился на проезжей части без цели её перехода. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.

В результате ДТП 43-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель, в нарушение установленных правил, покинул место происшествия.

По данному факту проводится проверка.

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