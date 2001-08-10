Тихоокеанское
информационное агентство
2 Марта 2019
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При ДТП в Невельском районе пострадал ребенок
15:45, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

При ДТП в Невельском районе пострадал ребенок

01 марта в 00 часов 30 минут 24 – летний водитель автомобиля Toyota Crown двигался в северном направлении по улице Береговой, в городе Невельске. В районе дома №19, не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с проезжей части, с последующим наездом на препятствие (снежный бруствер). Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.

В результате ДТП 11-летний ребёнок получил телесные повреждения. Несовершеннолетний не был пристёгнут ремнём безопасности.

Стаж вождения водителя составляет менее 2-х  лет. Ранее он привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По данному факту проводится проверка.

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