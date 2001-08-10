Двое жителей областного центра перевели на счет мошенников более 360 тысяч рублей
2 марта в дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску поступили два заявления от жителей областного центра. Путем обмана с их банковских карт были похищены сбережения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалиснкой области.
Так около полудня за помощью к полицейским обратилась пожилая женщина 1956-го года рождения. Гражданка рассказала, что ей на мобильный телефон прозвонила неизвестная девушка и представилась сотрудницей службы безопасности банка. Аферистка начала убеждать потерпевшую, что произошла попытка неправомерного списания денег с ее кредитной карты. Якобы прямо сейчас кто-то пытается произвести по ней интернет-покупку. Чтобы предотвратить хищение денежных средств, женщина должна продиктовать своей номер карты и смс-код, который придет ей мобильный телефон. Заявительница поверила неизвестной и выполнила ее требования. Через несколько минут с банковской карты потерпевшей были списаны 89 тысяч рублей.
Через несколько часов в дежурную часть полиции областного центра поступило заявление от 65-летней местной жительницы. Она рассказала, что стала жертвой двух мошенников и в общей сложности лишилась более 330 тысяч рублей.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что 22 февраля ей позвонил неизвестный мужчина и представился руководителем одной из финансовых пирамид. Он напомнил женщине, что несколько лет назад она купила у данной компании облигации и теперь они начали приносить хорошую прибыль. Для того, чтобы получить свои сбережения с процентами обратно, а это якобы более 400 тысяч рублей, нужно всего лишь заплатить страховой взнос в размере 41 тысячи 760 рублей. Поверив злоумышленнику на слово, заявительница перевела на его счет вышеуказанную сумму с уверенностью, что получит свои денежные средства и проценты с облигаций обратно.
Спустя пять дней потерпевшей вновь позвонили, но в этот раз на другом конце провода был якобы сотрудник банка. Мужчина сообщил, что помимо ранее причитающихся ей денежных средств в размере более 400 тысяч рублей от ценных бумаг, у нее также обнаружен вклад на 500 тысяч рублей. Вот только чтобы получить эти деньги нужно внести 50 тысяч рублей на банковский счет. Как только средства поступят, они сразу будут возвращены заявительнице вместе с ее вкладом. Вместо того, чтобы позвонить напрямую в обслуживаемый банк и уточнить, правдивы ли слова неизвестного, заявительница вновь перечислила на счет аферистов деньги. Прождав несколько дней, но так и не получив ни копейки, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.
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