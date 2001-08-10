Полицейские областного центра раскрыли хищение одного миллиона рублей с банковской карты

Вчера в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от жительницы поселка Троицкое. Гражданка накопила на своем банковском счете 1 миллион рублей и планировала часть денег потратить на ремонт квартиры. Однако, придя в отделение банка для снятия наличных, она обнаружила, что ее счет пуст. При этом, смс-оповещения о денежных операциях девушке не приходили, а деньги, как оказалось, списывались со счета еще с конца декабря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе последовавшего разбирательства сотрудники уголовного розыска в течение дежурных суток установили личность гражданина, причастного к данной краже. Им оказался молодой человек потерпевшей – 19-летний житель областного центра. По горячим следам он был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Как выяснили полицейские, подозреваемый периодически жил у заявительницы и знал, что у нее на счету имеются солидные сбережения. В какой-то момент у молодого человека начались проблемы с финансами, и он решил похитить их у своей возлюбленной. Под благовидным предлогом злоумышленник узнал пароль от мобильного банка заявительницы. Чтобы девушка не замечала хищений, он зашел в ее личный кабинет на сайте банка и привязал смс-оповещения к своему номеру телефона. После он на протяжении двух месяцев тайно переводил себе на карту ее деньги и тратил по личному усмотрению.

По данному факту, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная в особо крупном размере. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.