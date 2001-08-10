Двое сахалинцев поверили мошенникам и перевели на их счета более 285 тысяч рублей
Несмотря на постоянные профилактические мероприятия, предпринимаемые сахалинскими полицейскими, жители островного региона продолжают верить неизвестным лицам и переводить отдавать им свои сбережения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области
Так, например, вчера на мобильный телефон жительницы Корсакова 1961-го года рождения позвонил некий мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что ей положена выплата страхового взноса за ранее погашенный кредит. Помимо этого, если гражданка согласится, она получит новый заем на выгодных условиях. Все, что для этого необходимо, это перевести на указанный аферистом счет 267 тысяч рублей. Заявительница поверила злоумышленнику и путем нескольких онлайн-переводов перечислила на его счет вышеуказанную сумму. Обещанные денежные средства женщина так и не дождалась. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.
В этот же день за помощью к полицейским обратилась 48-летняя жительница поселка городского типа Ноглики. Она рассказала стражам порядка, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник начал убеждать гражданку, что произошла попытка неправомерного списания денег с ее банковской карты. Якобы прямо сейчас кто-то пытается произвести по кредитке интернет-покупку. Чтобы предотвратить хищение сбережений, женщина должна продиктовать номер карты и смс-код, который придет ей на мобильный телефон. Заявительница поверила неизвестному и выполнила его требования. Через несколько минут с банковской карты потерпевшей были списаны 18 тысяч 500 рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к совершению данных деяний. Ведется следствие.
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