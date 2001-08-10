Полицейские областного центра задержали подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
3 марта в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от медсестры одной из больниц областного центра. Медиками была оказана помощь 34-летнему местному жителю. У мужчины было диагностировано проникающее ранение грудной клетки и травматический пневмоторакс, классифицирующийся как тяжкий вред здоровью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшего и выяснили, что к данному противоправному деянию причастна его знакомая, 28-летняя местная жительница. Девушка была задержана и доставлена в отдел полиции для разбирательства.
Предварительно установлено, что подозреваемая и потерпевший находились в общей компании. На почве внезапной неприязни, между ними вспыхнул конфликт, переросший в драку. В какой-то момент, гражданка схватила со стола нож и ударила им потерпевшего в область груди.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
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