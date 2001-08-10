В Александровск-Сахалинском полицейские раскрыли кражу
24 февраля в ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» поступило заявление от 58-летнего жителя райцентра. Мужчина сообщил, что хранил в подвальном помещении своего дома ценные вещи. В один из дней он обнаружил, что навесной замок на двери взломан, а его имущество отсутствует. Общей ущерб составил 41 тысячу рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
В ходе разбирательства сотрудники полиции установили гражданина, причастного к данной краже. Им оказался молодой человек 2002 года рождения.
Как выяснилось, подросток находился в районе улицы Красноармейской, когда обратил внимание на подвальное помещение в многоквартирном доме. Осмотрев замок, злоумышленник убедился в его неисправности. Сорвав его, он проник в помещение, откуда похитил личные вещи заявителя и скрылся. Часть похищенного гражданин оставил себе, а остальное перепродал третьим лицам. Вырученные денежные средства он использовал по личному усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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