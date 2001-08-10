Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
Сегодня в 12.46 (сах) из аэропорта г. Южно-Сахалинск вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с установленным медицинским модулем. Экипажу предстояло транспортировать пациента 1978 года рождения из г. Томари в областной центр для оказания экстренной медицинской помощи, сообщили ТИА «Острова» в спасательной службе.
В 14.30 (сах) вертолет вылетел из г.Томари в направлении г. Южно-Сахалинск с пациентом на борту и направился в г. Южно-Сахалинск, где в 15.32 (сах) совершил посадку. Мужчина был передан врачам «скорой помощи» для транспортировки в областную клиническую больницу. В полёте его сопровождали врачи Томаринской районной больницы.
В комплект медицинского модуля входят два аппарата искусственной вентиляции лёгких, аппаратура для мониторинга, шприц - дозаторы, комплекс шин и другое медицинское оборудование. Данный модуль предназначен для применения на вертолетах типа Ми-8 с целью эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях, а также в санитарных рейсах и оказания им квалифицированной медицинской помощи с использованием оборудования, входящего в его состав.
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