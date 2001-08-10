Полицейские областного центра оперативно задержали подозреваемого в краже
Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 31-летний, ранее судимый житель областного центра, подозреваемый в совершении кражи.
Как стало известно ТИА «Острова» от полиции, ранее в дежурную часть полиции поступило заявление от индивидуального предпринимателя. Он рассказал, что с его торговой точки, расположенной в одном из торговых центров города были похищены две пары дорогостоящих наручных часов.
Оперативники выяснили, что злоумышленник намеренно пришел в магазин для совершения противоправного деяния. Дождавшись, когда продавец будет отвлечён на других покупателей, он похитил с витрины аксессуар и скрылся. Похищенным подозреваемый успел распорядиться по своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба гражданину.
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