Полицейские областного центра оперативно задержали подозреваемого в краже

Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 31-летний, ранее судимый житель областного центра, подозреваемый в совершении кражи.

Как стало известно ТИА «Острова» от полиции, ранее в дежурную часть полиции поступило заявление от индивидуального предпринимателя. Он рассказал, что с его торговой точки, расположенной в одном из торговых центров города были похищены две пары дорогостоящих наручных часов.

Оперативники выяснили, что злоумышленник намеренно пришел в магазин для совершения противоправного деяния. Дождавшись, когда продавец будет отвлечён на других покупателей, он похитил с витрины аксессуар и скрылся. Похищенным подозреваемый успел распорядиться по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба гражданину.