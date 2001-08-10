Житель Анивы предстанет перед судом за совершение кражи

Следственным Отделом ОМВД России по Анивскому городскому округу завершено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, обвиняемого в краже мобильного телефона. Б этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Следствием установлено, что 28 февраля потерпевшая и обвиняемый находились в одном из медучреждений райцентра. Женщина записалась на прием к врачу и ждала своей очереди. Во время этого она достала гаджет и положила возле себя, на диван. Когда пришла ее очередь, то гражданка поспешила зайти в кабинет и забыла взять сотовый телефон. В это время проходящий мимо мужчина увидел чужое имущество. Посмотрев по сторонам, злоумышленник убедился, что никого из посетителей рядом нет. Тогда он сел на то место, где гражданка забыла свой мобильный. Он открыл документы и, не отводя взгляда, положил чужую вещь себе в карман, после чего скрылся. Похищенный гаджет он принес домой, удалил все ранее сохраненные личные данные потерпевшей и планировал использовать его как свой, но не успел. В тот же день он был оперативно установлен и задержан сотрудниками полиции.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемый раскаялся в содеянном и дал признательные показания. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.