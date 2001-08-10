Житель Анивы предстанет перед судом за совершение кражи
Следственным Отделом ОМВД России по Анивскому городскому округу завершено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, обвиняемого в краже мобильного телефона. Б этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Следствием установлено, что 28 февраля потерпевшая и обвиняемый находились в одном из медучреждений райцентра. Женщина записалась на прием к врачу и ждала своей очереди. Во время этого она достала гаджет и положила возле себя, на диван. Когда пришла ее очередь, то гражданка поспешила зайти в кабинет и забыла взять сотовый телефон. В это время проходящий мимо мужчина увидел чужое имущество. Посмотрев по сторонам, злоумышленник убедился, что никого из посетителей рядом нет. Тогда он сел на то место, где гражданка забыла свой мобильный. Он открыл документы и, не отводя взгляда, положил чужую вещь себе в карман, после чего скрылся. Похищенный гаджет он принес домой, удалил все ранее сохраненные личные данные потерпевшей и планировал использовать его как свой, но не успел. В тот же день он был оперативно установлен и задержан сотрудниками полиции.
Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемый раскаялся в содеянном и дал признательные показания. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:20 Сегодня К 2021 году проблема нехватки яслей на Сахалине и Курилах будет полностью закрыта
- 08:23 Сегодня 2,5 тысяч человек уже подали заявки на участие в кадровом проекте «Единой России» «ПолитСтартап»
- 09:05 Сегодня Сахалинские волейболистки примут участие в турнире в Уссурийске
12:46 Сегодня Сергей Надсадин принял участие в собрании ветеранов органов государственной безопасности
16:21 1 Марта «Сударыня-Масленица» приглашает сахалинцев в парк
- 15:13 28 Февраля Инспекторы ДПС обнаружили у жителя областного центра наркотическое вещество
- 18:01 1 Марта В Южно-Сахалинске подвели итоги конкурса проектов «Мы и наш город»
17:50 28 Февраля Победителем областных соревнований «Служить России» стала команда из села Сокол
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
15:50 7 Февраля Юрий Трутнев: До 2021 года Дальний Восток получит на развитие социальной инфраструктуры 65,2 млд рублей
11:34 8 Февраля Строительство новой школы в Шахтерске начнется в этом году
18:00 8 Февраля Зрителей церемонии открытия игр «Дети Азии» обеспечат подушками и пледами
Выбор редакции
- 17:49 Сегодня Масленица в Южно-Курильске переносится на день
- 17:01 Сегодня Международный женский день прекрасная половина сахалинской полиции отметила соревнованиями по стрельбе
- 16:49 Сегодня Работники сферы культуры Южно-Сахалинска подвели итоги работы за 2018 год
- 14:35 Сегодня Сильнейшие легкоатлеты соревнуются в областном центре
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?