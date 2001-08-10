Несколько сахалинцев стали жертвами мошенников

За прошедшие сутки на территории островного региона зарегистрированы два факта мошенничества при помощи сети Интернет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Первый случай произошел в Углегорском районе. В дежурную часть полиции райцентра обратилась 50-летняя местная жительница. Она рассказала сотрудникам полиции, что находилась у себя дома, когда решила закупить через всемирную паутину несколько партий цветов. Найдя подходящий магазин, потерпевшая при помощи электронной почты начала диалог с продавцом. Во время переписки неизвестный мужчина сказал, что готов отправить женщине нужный ей товар, но для этого нужно сразу оплатить заказ. Не заподозрив обмана, заявительница выполнила требования мошенника и перевела на его банковскую карту более 54 тысяч рублей. После поступления денежных средств, аферист бросил трубку и более на связь не выходил.

Спустя несколько часов в дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от мужчины 1986 года рождения. Неизвестный путем обмана присвоил его денежные средства в размере более 15 тысяч рублей. В беседе с оперативниками потерпевший пояснил, что находился на одном из интернет-сайтов, где планировал купить стройматериалы. Найдя подходящее объявление, гражданин позвонил по указанному номеру. Ему ответил неизвестный и в ходе диалога убелил его внести вышеуказанную сумму как предоплату за товар. Поверив аферисту на слово, потерпевший выполнил его просьбу, но товара так и не дождался.