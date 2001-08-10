Оперативники Южно-Сахалинска раскрыли две квартирные кражи и угон

Ранее в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступили два заявления от местных жителей. Кто-то проник в их квартиры и похитил ценное имущество. Явных признаков взлома хозяева жилища не обнаружили. Общий ущерб составил 19 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Спустя несколько часов за помощью к полицейским обратилась 29-летняя местная жительница. Она рассказала, что некий мужчина пытался совершить угон ее иномарки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в совершении данных противоправных деяний были установлены и задержаны. Ими оказались ранее неоднократно судимые жители областного центра 1988 и 1994 годов рождений.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что вышеуказанные лица искали жилища граждан, которые забывали на ночь закрывать входные двери. Проникнув в квартиру первого заявителя, которая располагалась в районе улицы Поповича, подозреваемые похитили сумку с банковскими картами.

Продолжив дальше совершать свои противоправные деяния, в районе улицы Комсомольской они зашли в подъезд второго заявителя. По такой же схеме они совершили хищение барсетки с денежными средствами.

Спустя несколько часов, действуя один, 30-летний злоумышленник зашел в подъезд дома, расположенного по проспекту Мира. Поднявшись по этажам, он обнаружил ключи, находящиеся во входной двери. Присвоив их себе, подозреваемый вышел на улицу и осмотрел их. На связке находился ключ от иномарки девушки. При помощи противоугонной системы он нашел, где находится автомобиль, открыл его и сел в салон. В это время гражданка обнаружила пропажу ключей и выбежала на улицу. Увидев, что ее транспортное средство пытаются угнать, потерпевшая бросилась на капот машины и попыталась остановить злоумышленника. Проехав несколько метров с владелицей иномарки, подозреваемый совершил столкновение с впередистоящим транспортом, после чего выбежал из машины и скрылся.

По данным фактам в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 (кража) и статьей 166 (угон) уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина 1988 года рождения задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ – основания для задержания подозреваемого. В отношении его знакомого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.