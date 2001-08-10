Телефонные мошенники «развели» еще одну южносахалинку на 200 тысяч рублей

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску задержана группа лиц, подозреваемых в вымогательстве. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении, в полицию областного центра обратилась за помощью местная жительница, которая сообщила, что неизвестные силой удерживали ее сожителя и требовали от него деньги. Перепуганная женщина рассказала, что в обмен на свободу мужчины злоумышленникам было перечислено 200 тысяч рублей. При этом они требуют отдать им еще 100 тысяч рублей и грозят физической расправой.

В результате проведенной спецоперации злоумышленники были задержаны оперативниками уголовного розыска с поличным в момент передачи денег. Подозреваемыми оказались трое местных жителей 1973, 1989 и 1991 годов рождения. Все ранее судимы, в том числе за тяжкие преступления.

Предварительно установлено, что один из злоумышленников знаком с потерпевшим и предложил ему встретиться, чтобы отдохнуть в одном компании. Затем он, вместе с остальными подозреваемыми потребовал от мужчины 300 тысяч рублей, якобы за совершенное им преступление. Когда потерпевший начал отрицать свою вину и отказался платить, его силой привезли на квартиру одного из злоумышленников, где избили и удерживали вплоть до момента, пока сожительница не выполнила требования злоумышленником и перевела им 200 тысяч рублей.

Получив большую часть денег мужчину отпустили, чтобы тот смог собрать оставшуюся часть суммы и пригрозили расправой, в случае если он или его жена обратятся в правоохранительные органы.

В настоящий момент все подозреваемые арестованы. Устанавливается их причастность к другим аналогичным противоправным деяниям.

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а,в,г» части 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации – вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, совершенное в крупном размере. Санкции статьи предусматривают наказание в виде 7 лет лишения свободы.