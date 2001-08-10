Мужчина решил распространить по Сахалину "синтетику"
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении и сбыте наркотических средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Оперативники установили, что вышеуказанный гражданин в декабре прошлого года вступил в сговор с неизвестным лицом посредством мессенджера. Его задачей было получить партию запрещенных к обороту веществ и разложить их по так называемым тайникам-закладкам в пределах областного центра.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, когда намеревался произвести закладку очередной партии наркотика.
В результате досмотра в кармане куртки оперативники обнаружили и изъяли 20 свертков, обмотанных изолентой, с порошкообразным веществом внутри. Экспертиза установила, что в них находились наркотические вещества синтетического происхождения массой более 10 грамм.
Кроме этого, при дальнейших мероприятиях сотрудники УКОН осмотрели места, где подозреваемый произвел закладки. Было обнаружено и изъято еще пять свертков с запрещенными веществами. Всего в рамках операции сотрудниками УКОН было изъято более 20 грамм синтетических наркотиков.
По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 4 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенные в крупном размере) и части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящий момент подозреваемый задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации – основания задержания подозреваемого.
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